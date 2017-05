Oranje paprika’s uitgedeeld na de voetbalwedstrijd





Na afloop van de laatste thuiswedstrijd van FC Volendam van de reguliere competitie in de Jupiler League, vrijdagavond tegen MVV Maastricht, werden de supporters op een speciale manier bedankt voor de steun in het afgelopen seizoen.

Dat gebeurde op dezelfde wijze als FC Barcelona dat doet, namelijk door het uitdelen van paprika’s aan het publiek. Er was echter wel een klein verschil. Bij FC Barcelona worden rode paprika’s uitgedeeld en bij Volendam oranje paprika’s in de clubkleur.

Er werden in totaal na de wedstrijd een kleine 1.000 oranje paprika’s aan het publiek uitgedeeld. De actie werd gesponsord door de Vereniging van de Nederlandse Oranje Paprikatelers.