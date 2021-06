Oranjekoorts slaat toe in Volendam

Het straatbeeld van Volendam begint langzaam maar zeker oranje te kleuren. Of dat te maken heeft met de terugkeer van verloren zoon Robert Mühren naar FC Volendam óf met het EK dat op 11 juni aanstaande van start gaat, laten we in het midden. Het is in ieder geval overduidelijk dat de lokale bevolking zin heeft in een wedstrijdje.