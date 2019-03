O’sonyq drie jaar sportdrank-sponsor FC Volendam

FC Volendam en sportdrankproducent O’sonyq zijn vrijdag 22 maart een samenwerking aangegaan die tenminste duurt tot einde seizoen 2021-2022. Hiermee wordt O’sonyq gedurende deze periode ‘Official Sports Drink Partner’ van FC Volendam.

O’sonyq is een nieuwe speler in de markt van sports drinks, kent momenteel al samenwerkingen met de KNZB, de Italiaanse topclub Juventus, eredivisieclub Vitesse en basketbalclub Apollo Amsterdam en vond in FC Volendam een club die prima past in de strategie en filosofie om in de regio gezamenlijk op te trekken voor meer bekendheid. Marcel Kraaibeek van O’sonyq en Martijn Molleman van FC Volendam plaatsten hun handtekening onder de sponsorovereenkomst.