OSSO Kapsalon nieuw in Volendam

Sinds vorige week is OSSO Kapsalon geopend in de Krokussenstraat 1B (achter Roses & More in de Burg. van Baarstraat). De zaak van Ahmet Aydin heeft een mooie sfeervolle inrichting gekregen. Zowel dames als heren kunnen er terecht voor alle soorten haarbehandelingen. Ahmet Aydin is zelf herenkapper en hij is nog op zoek naar een dameskapper. In Turkije heeft hij zijn kappersopleiding gehad en vanaf z’n 12e jaar heeft hij in een kapsalon gewerkt, dus hij heeft 25 jaar ervaring.