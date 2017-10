Oude hijskraan weggehaald bij Willem Prins

Al ruim 25 jaar stond er naast het pand van Willem Prins aan de Haven een grote hijskraan. Deze werd indertijd naast de woning van de familie Van Baarsen geplaatst. Met deze opvouwbare kraan zijn in het verleden talloze schepen uit het water omhoog gehesen.

De laatste jaren was de hijskraan niet meer in gebruik. Om ruimte te maken is besloten de hijskraan te verwijderen. Op woensdag werd een takelwagen van Bulten Bouwmaterialen met een grote trailer aangevoerd. De trailer werd op de afrit van de havenkade geplaatst.

Met drie medewerkers van Bulten uit Zelhem werd de sloopklus uitgevoerd. De grote hijskraan werd gedemonteerd en in delen afgevoerd. De hijsklus trok veel bekijks aan de Haven.