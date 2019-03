Oude Mercuriusbrug ontmanteld

Op maandag 4 maart is een begin gemaakt met het slopen en vernieuwen van de voet/wandelbrug over de vijver langs de Mercuriuslaan. Met hekken werd de brug aan weerskanten van de vijver afgezet.

Fietsers en wandelaars, die veelvuldig van deze brug gebruik maken, moeten een tijdje omrijden/lopen. De brug, die hier al zo’n 40 jaar stond, was in slechte staat. Delen ervan waren verrot en in het verleden zijn er wat noodaanpassingen uitgevoerd, zodat de doorgaande route via de brug toch opengesteld kon blijven. Maandagmorgen werd de brug daadwerkelijk gesloopt. De sloopklus is uitgevoerd door de vakslopers van aannemingsbedrijf Havik uit Kwadijk. In week 12 zal de nieuwe brug geplaatst worden en dit wordt uitgevoerd door Haasnoot Bruggen B.V.