Advertorial

Paashaas-Express verloot bij Banketbakkerij Sier

Het is al vele jaren een mooie traditie bij Banketbakkerij Sier aan de Burg. van Baarstraat 8, dat er in de Paastijd een grote Paashaas verloot wordt onder de klanten. Ook dit keer heeft Bert Sier weer al zijn vakmanschap gelegd in het maken van een werkelijk schitterende chocolade Paashaas-Express.

Een volle dag heeft Bert hieraan gewerkt in de bakkerij, nadat hij eerst het idee van deze Paas-lekkernij had uitgewerkt. De stoomketel en de wielen van de Paashaas-Express zijn in een koperkleur gemaakt en de Paashaas in goud. Het geheel is gegoten met de lekkerste Belgische melkchocolade en tevens is de Paashaas-Express versierd met Paaseitjes. Bij besteding van 5 euro kunnen de klanten een gokje wagen door het totale gewicht van de Paashaas-Express te raden.