Pad naast RKAV-kantine opgehoogd

Maandag en dinsdag waren de stratenmakers van Van der Gracht aan het werk op het complex van de RKAV Volendam. Naast de vernieuwde kantine en kleedkamers was het pad van stelconplaten flink verzakt.

Met de shovel werd een grote hoeveelheid zand aangevoerd om het pad op te hogen. Op sommige plaatsen was het pad ruim een halve meter verzakt. Met stelconplaten is het pad belegd en er is tevens een talud in aangebracht zodat ook (invalide)karren bij de voetbalvelden en kantine kunnen komen.

Dinsdagmorgen werd door Cor van der Gracht de laatste hand aan het voetpad gelegd en het ziet er weer keurig netjes uit.