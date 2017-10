Pad op schop voor fietsroute

Het voetpad achter de Willem van de Bergstraat wordt geheel onder handen genomen, om voor de scholieren een veilige fietsroute te maken. Wethouder Wim Runderkamp is verheugd: ,,Het heeft lang geduurd. Er was in de raad lang geleden al brede steun voor het initiatief van GroenLinks om dit ontbrekende fietspad in een zeer drukke route naar het Don Bosco College aan te leggen. Maar dat werd nooit opgepakt.”

,,Drie jaar geleden werd dat, terecht, nogmaals door de raad bevestigd. Vorig jaar werd het alsnog opgepakt en geld vrijgemaakt. Nu is dan de uitvoering begonnen. Ik ben blij dat zo ver is, want het is hard nodig en gaat deze fietsroute een stuk veiliger maken.”