Palen geslagen in dijktalud van het Noordeinde

Vorige week zijn in het dijktalud van het Noordeinde ‘n twintigtal palen geslagen. Menigeen vraagt zich af waar deze palen voor dienen, die nog enkele meters boven de grond uitsteken. Vermoedelijk om metingen te verrichten over de stabiliteit van de dijk zijn die geslagen.

Bij navraag werd dit door het Hoogheemraadschap bevestigd. Op twee plaatsen aan de landzijde van de dijk zijn de palen geslagen. Aan de waterzijde van de Zeedijk op het Noordeinde werden maandag tevens herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Gaten die ontstaan zijn tussen de basaltkeien beneden aan de waterkant werden opgevuld met stenen, keien en grind. Het is een teken dat er langzaam aan werking zit in het versterken/ophogen van de Markermeerdijk. De planning is dat deze dijk tussen Hoorn en Amsterdam in 2018 aangepakt gaat worden.