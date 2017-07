Papegaaienwandelaars deden Volendam aan

Wekelijks worden papegaaienwandelingen georganiseerd door een club uit Den Haag. Doel van deze wandelingen is om te laten zien dat je ook kunt wandelen met je papegaai en dat deze tropische vogels zo eens uit hun kooi/tuin komen, zodat ze meer zien dan thuis.

Het is gezond om met de papegaaien naar buiten te gaan, want zo krijgen ze vitamine D. De papegaaienwandelclub, die nu 2 jaar bestaat, gaat iedere week op pad. Steeds wordt in een andere plaats gelopen.

Afgelopen zondag deed de papegaaienwandelclub Volendam aan. Om 11.00 uur ging de loop van start op het parkeerterrein aan de Parallel-weg. Over het Noordeinde en de Haven werd gelopen en de pape-gaaien trokken veel bekijks. Vele foto’s zijn ervan gemaakt.