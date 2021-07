Papier ophalen door De Zangertjes van Volendam

Vanwege de vakantie is het niet mogelijk in de periode vanaf vrijdag 23 juli (= de vrijdag vóór de bouwvak) tot en met zaterdag 14 augustus het oudpapier op te halen bij de woningen in Volendam.

Er is een vakantierooster ingesteld van vrijwilligers die doordraaien, maar dat is minimaal bezet. Daarom een dringend verzoek om tijdens de bouwvak in principe zo weinig mogelijk papier of karton bij het Koorhuis te plaatsen. Dit vriendelijke verzoek is ook gericht aan niet-particulieren.

Vanaf maandag 16 augustus draaien alle ploegen weer volop.