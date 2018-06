Parkeerzone voor het Noordeinde

Op het parkeerterrein aan de Parallelweg is vorige week door de stratenmakers van Van der Gracht een rij met parkeerborden geplaatst. Deze parkeerplekken zijn bestemd voor vergunninghouders van het Noordeinde.

Het parkeerterrein komt steeds voller en voller te staan met auto’s en touringcarbussen. En dit probleem wordt steeds groter omdat het toeristenseizoen reeds in volle gang is. Voor de bewoners van het Noordeinde, die hier hun auto moeten stallen, bleek er geregeld geen vrije plaats te zijn. Nu is er een strook parkeervakken voor de vergunninghouders van het Noordeinde aangelegd. Zo zijn zij verzekerd van een eigen parkeerplaats. Met borden worden deze parkeerplekken aangegeven.