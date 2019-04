Parochie is zelfvoorzienend in de Palmtakjes

Afgelopen zondag was het Palmzondag. Tijdens de vieringen in de Volendamse kerken werden de Palmtakjes gezegend door de priesters. Pastoor Stomph is heel blij met de drie vaste krachten die de Palmtakjesploeg vormen. Willem Bakker is al 40 jaar present met zijn knipschaar.

Sinds 10 jaar krijgt hij hulp van Floor Houtman, die de palmtakjes telt, want voor elke kerk in Volendam zijn er 2.000 nodig. Ook gaan een kleine honderd Palmtakjes naar het Stolphoevekerkje. Koster Hennie Buijs, die ook alweer 12 jaar actief is in de Mariakerk met allerlei klusjes, sjouwt met de manden die gevuld zijn met de Palmtakjes. Al vele jaren is de parochie zelfvoorzienend met de Palmtakjes. Dit jaar zijn er uit twee tuinen (achter de Mariakerk en in Edam) 4.200 palmtakjes geknipt van de buxushagen.