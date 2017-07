Patat eten en bingo voor de leden van ‘t Nest

Woensdagavond vanaf 18.00 uur was er een gastvrij onthaal voor de leden en begeleiding van VVGV ’t Nest in de kantine van de RKAV Volendam. Door weldoener Jan Snoek (Patat) werd deze avond weer georganiseerd en zo’n 65 personen waren present.

Eerst werd de hele groep getrakteerd op patat en frikadellen. Om 19.00 uur ging de bingo van start. Bingomaster was Jan Snoek (Patat) die het balletjesapparaat bediende en rustig aan de nummers opnoemde. Hij werd hierbij geassisteerd door Clazien Veerman-Manshanden.

Er werd één lange bingoronde gespeeld en toen het laatste nummer was opgenoemd, bleek dat alle leden van ’t Nest met een prijs huis-waarts konden gaan. Het was een zeer geslaagde avond.