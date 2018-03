Paula de Boer 25 jaar werkzaam bij Bakkerij Gutter

Donderdag werd Paula de Boer in de bloemetjes gezet door Greetje Gutter in Brood- en Banketbakkersshop Gutter in De Stient. Paula was op 1 maart 25 jaar werkzaam bij Gutter.

Ze is begonnen in de winkel in Monnickendam. Een half jaar later was er plek op Volendam en toen stond Paula de Boer in de shops op De Stient en Van Baarstraat. Daar zat Bakkerij Gutter samen in de winkel met de groenteman, waar ze dus ook al met Margriet van Dessel werkte, die nu nog haar collega is. In 1995 was er brand in de winkel aan de Van Baarstraat. Paula wordt er nog verdrietig van als ze eraan denkt dat “haar” winkel in brand stond. Paula de Boer is binnen het bedrijf van Bakkerij Gutter ook de social media deskundige. Ze is altijd druk op Facebook en verkoopt dan ook vaak erg goed online. Paula is een zeer gewaardeerde collega en een graag geziene verkoopster bij de klanten en dat maakt het al 25 jaar een feest.