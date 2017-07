Persdag met presentatie selectie van FC Volendam

Donderdagmiddag vond in de Runderkamp-Lounge van het Kras-stadion de presentatie plaats van de selectie van FC Volendam voor het seizoen 2017-2018. Tevens ondertekende Misha Salden zijn contract en werden de nieuwe aanwinsten voorgesteld.

Nick Doodeman, Luis Pedro en Teije ten Den zijn nieuw bij de selectie erbij gekomen. Afscheid werd genomen van Jack Tuijp die een bos bloemen kreeg van voorzitter Henk Kras. Doelstelling is dit seizoen om minimaal de playoffs te halen en in de top-3 mee te draaien.

Ook de nieuwe jeugdtalenten werden tijdens de Persdag voorgesteld. Door oud-international Arnold Mühren werd een peptalk gehouden en daarna volgde een fotosessie van de selectie in het Kras-stadion.