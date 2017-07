Petrusschool neemt afscheid van directeur Kees Schilder

Na 43 jaar is er afgelopen vrijdag een einde gekomen aan de onderwijsloopbaan van Kees Schilder (Kos) op de Sint Petrusschool. Vrijdag vond het officiële afscheid plaats van de geliefde directeur.

Er werd een erehaag gevormd van 400 leerlingen met ballonnen, die liep vanaf de school in de Schoklandstraat, over de Kaper tot aan speeltuin De Speelderij. Kees en Netty Schilder werden met een luxe cabriolet vanaf hun woning aan de Munnikplaat opgehaald.

In de aula van de Petrusschool werd door alle groepen meegewerkt aan een speciaal voor het afscheid van Kees Schilder geschreven musi-cal. Een prachtig decor was geschilderd. De hele dag vonden er feeste-lijke activiteiten plaats. Het werd een hartelijk afscheid.