Peuterparty in de bibliotheek

Iedere eerste zaterdag van de maand kunnen kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar spelenderwijs taal ontdekken onder leiding van de Volendamse Martine Zwarthoed. Zij verzorgt dit jaar de Peuterparty’s in de Volendamse Bibliotheek.

Martine is sinds eind vorig jaar coördinator VoorleesExpress Edam-Volendam. Zaterdag van 10.15 tot 11.15 uur verzorgde Martine de Peuterparty in de Kinderhoek van de Volendamse Bibliotheek. Er was veel animo voor, want de ruimte was helemaal gevuld met peuters en meegekomen ouders.

Er werd voorgelezen uit een prentenboek en daarna vonden spelletjes en activiteiten plaats. Het was voor de peuters niet alleen luisteren, maar ook plaatjes kijken, spelletjes doen en praten en bewegen. Bij de Peuterparty staat plezier voorop. Het was zaterdag een zeer geslaagd gebeuren in de bibliotheek.