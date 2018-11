Peuterparty in de Volendamse Bibliotheek

Iedere eerste zaterdag van de maand zijn er in de Volendamse Bibliotheek gezellige en educatieve activiteiten voor kinderen van 2 tot 4 jaar (en hun papa en mama). Van 10.15 tot 11.15 uur vinden in de kinderhoek van de bibliotheek Peuterparty’s plaats, waarin de kinderen spelenderwijs taal ontdekken.

Afgelopen zaterdag werd de Peuterparty goed bezocht. Deze wordt geleid door Maren Marsman (van de Hummelhoek) en Wendy Tol (van de Kennedyschool) en zij laten zien hoe je met leuke spelletjes, liedjes, boekjes, trucs en tips je kind kan stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.

De eerstvolgende Peuterparty in de Volendamse Bibliotheek is op zaterdag 1 december a.s. van 10.15 tot 11.15 uur. Deze is weer gratis te bezoeken.