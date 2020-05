Piet de Boer werkt aan zijn conditie

Dinsdag kwamen we Piet de Boer tegen, die met zijn rollator een wandelingetje aan het maken was. Hij is herstellende van de Coronaziekte en het gaat gelukkig weer aan de beterende hand met de voorzitter van het Volendams Opera Koor.

Samen met zijn vrouw heeft Piet drie weken in het ziekenhuis gelegen door het Coronavirus. “Ik was erg ziek en verzwakt. In het ziekenhuis hoefde ik gelukkig niet aan de beademing. Tegen de dokter had ik gezegd: ‘Ik heb nooit gerookt en 60 jaar gezongen.

Dan moeten m’n longen wel goed zijn’. Ik ben nu weer aan het herstellen en maak elke dag een loopje. Ik hoop binnenkort weer te zingen in het Volendams Opera Koor en met het kerkkoor, want deze koren zijn mijn lust en leven”, sprak Piet.