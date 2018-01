Piet Pedel Klaverjas-Marathon met recordaantal deelnemers

Zaterdagmorgen om 8.30 uur ging in de RKAV-kantine voor de twaalfde keer de Piet Pedel Klaverjas-Marathon van start. De organisatie was weer in de vertrouwde handen van Timo Kras en Eduard Runderkamp. Zij konden een recordaantal van 68 deelnemers inschrijven.

De Piet Pedel Klaverjas-Marathon is een individueel toernooi en de deelnemers komen steeds tegen andere klaverjassers in actie. In totaal worden er 12 partijen gespeeld, zodat er tot 19.00 uur gekaart wordt. In totaal 7 prijzen zijn er te winnen en voor de nummers 1, 2 en 3 zijn er mooie bekers.

’s Middags om 12.30 uur werden de deelnemers verrast met een overheerlijk warm en koud buffet dat door Esther Kras-Guijt verzorgd werd. Verder was er een optreden van Kees Kaan met bekende Hazes-nummers.