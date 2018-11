Piet Theunis heeft in zijn hok de mooiste duif van Volendam

In het home van duivensportvereniging De Stormvogels, naast het parkeerterrein van de RKAV Volendam, vond zaterdag en zondag de jaarlijkse duivententoonstelling plaats. In de kooien konden de bezoekers de honderd mooiste duiven van Volendam zien. Zaterdagmorgen werden de duiven gekeurd door de keurmeester. Piet Theunis bleek de mooiste oude doffer te hebben en tevens de mooiste duif van het geheel.

Duivenliefhebber René Bos had de mooiste oude duivin. Frans Jonk viel weer in de prijzen met de mooiste jonge doffer en Jan Kwakman (Moulijn) had de mooiste jonge duivin van de expositie. Het mooiste kwartet duiven was van Piet Plat.