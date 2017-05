Plantenvakken in de Beatrixstraat zien er niet best uit



Een bewoonster van de Prinses Beatrixstraat stuurde naar Nivo een mailtje om eens wat aandacht te besteden aan de plantenvakken in haar straat, die er niet bepaald fraai bijliggen. “De straat in de Prinses Beatrixstraat ziet er weer bedroefd uit. De toeristen en mensen van de voetbal krijgen zo een mooie eerste indruk”, werd geschreven.

In een van de vakken zijn vorig jaar door de gemeente nieuwe planten geplaatst. Daar is echter niet veel meer van over. Aan het vak aan de overkant is volgens enkele bewoners al jarenlang niks gedaan. Hier overwoekert het onkruid de vaste planten die er nog in het vak staan.

De bewoners hopen dat de plantenvakken in hun straat eens goed onder handen genomen worden met een grondige schoffelbeurt.