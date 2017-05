Plein van de Sint Jozefschool nieuw ingericht



Vorige week is de nieuwe inrichting van het plein van de Jozefschool gereed gekomen. Verschillende speel- en klimattributen zijn op het plein geplaatst, zodat het heel aantrekkelijk is geworden voor de schooljeugd. Het plein is flink opgehoogd en nieuw betegeld.

Van palen is er een afscheiding gemaakt en er kan geklommen worden op een grote betonnen buis. Verder is er een groot rek met klimnet en –stangen, zweeftouw en ringen geplaatst. Het ziet er prachtig uit.

Nu wordt ook het plein aan de achterzijde van de school opgeknapt en attractiever gemaakt. Acht basisscholen in Volendam gingen in juli 2016 van start met de ontwikkeling van een Gezond Schoolplein! Het initiatief hiertoe is van de SKOV, die ook zorgdraagt voor de financiering.