Prachige mozaïekbanken op plein van de Petrusschool

De nieuwe indeling van het plein van de Petrusschool werd in de zomervakantie afgerond. Grote klim-, sport- en speelattributen van boomstammen zijn op het plein geplaatst en andere speeltoestellen.

Ook zijn op de muren beschilderingen gemaakt die er prachtig mooi uitzien. Om op het plein vijf mozaïekbanken te plaatsen werd de hulp ingeroepen van mozaïekkunstenaar Job Bisscheroux. Samen met de leerlingen is hij aan de slag gegaan om de banken met mozaïekkunst-werken te maken. Aan de hand van tekening van de leerlingen zijn de banken gemaakt voor alle groepen en de Zuidwester-groepen.

Deze week is de laatste hand hieraan gelegd en de “Gaudí-banken” zien er heel mooi en kleurrijk uit. Het is nu ‘n kunstzinnig schoolplein.