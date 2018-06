Prachtig jubileum van Almost Famous en Nick & Simon

De Volendamse band Almost Famous vierde afgelopen zaterdag haar 10-jarig bestaan. Deze band is inmiddels uitgegroeid tot een van de bekendste coverbands uit ons dorp. Het werd zaterdag een zeer geslaagd muzikaal feestje in Pop- en Cultuurhuis PX. Almost Famous bestaat uit Sam en Robert Schilder (zang), Wim Keijzer (sologitaar), Laurens Tol (bas), Ruud Nieuweboer (slaggitaar), Tom Rutgers (drums) en Sebastian Mol (toetsen en zang).