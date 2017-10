Prachtige herfstkleuren zijn te zien in de plantsoenen

Het is herfst en de bladeren vallen weer van de bomen. Het was woensdagmiddag schitterend zomers weer. De blauwe lucht zorgde voor een mooi contract met de verkleurde bladeren van de bomen. De grasvelden liggen bezaaid met herfstbladeren.

De meeste bladeren van de bomen zijn nog groen, maar enkele boomsoorten zijn al in een herfsttooi. De voorbijgangers kunnen zo genieten van een prachtige kleurenpracht in de parken en plantsoenen.

In de bossen is het natuurlijk nog mooier en kleuren de bomen geel. Zodra de wind harder wordt vallen de bladeren van de takken. Dus nog even kan men van dit fraaie natuurverschijnsel genieten.