Prachtige ondergaande zon

Woensdagavond kon men tientallen mensen met hun mobieltje foto’s zien maken van de ondergaande zon. De wolken werden met een roodkoperen gloed beschenen en dit zorgde voor een prachtige aanblik.

Enkele minuten kon van dit mooie natuurverschijnsel genoten worden.

Met name op de Dijkgraaf Poschlaan, vanaf de Zeedijk en de buitenranden van de Blokgouwen, was het schitterend om de zon onder te zien gaan boven de weilanden in de Purmer.