Prefab betonnen wanden plaatsen voor drie woningen

Een spectaculaire hijsklus vond op Goede Vrijdag plaats in de Zeestraat. Hoewel op deze dag veel bouwbedrijven gesloten waren, ging de bouw van drie woningen in de Zeestraat door BKB Bouw gewoon door.

Voor het eerst werden door dit bedrijf betonnen prefab wanden voor de bouw gebruikt. De kant-en-klare wanden werden met de hijskraan van Mick op hun plaats gehesen. Dat waren er dertien in totaal. De zwaarste prefab betonnen wand woog 11 ton en deze werd als eerste op z’n plaats gehesen. Architect Evert Smit was ook ter plaatse om erop toe te zien dat de wanden goed geplaatst werden. Vanwege de hijsklus was er ’s morgens wat overlast in de drukke Zeestraat. Maar in betrekkelijk korte tijd werden de wanden geplaatst die met grote vrachtwagens aangevoerd werden.