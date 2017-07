Presentatie Zangcoaching in PX was van grote klasse

Twee keer per jaar krijgen de muzikale talenten uit Volendam, onder leiding van Annie Keizer-Kras en Carola Smit, de gelegenheid om te laten horen hoe het gesteld is met hun vorderingen op zanggebied. Zondagmiddag was het weer zover in Pop- en Cultuurhuis PX.

Een hele waslijst met talenten, die zangles krijgen via Zangcoaching, trad op. De jongedames stonden er dit keer alleen voor, want er was alleen begeleiding met de gitaar. Het merendeel van de meiden is nog erg jong en toch al erg goed. Ondanks het warme weer was het lekker druk in de grote zaal van PX waar het publiek genoot van de zang.

Annie en Carola dragen hun zangkennis graag over op de nieuwe generatie. Ze slagen er steeds in om goede zangeressen af te leveren.

Foto's Klaas Hansen