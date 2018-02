Presentatiemarkt met actuele thema’s op het Don Bosco College

Jaarlijks vindt als tentamen voor de leerlingen van de 4e klas vmbo basiskader een Presentatiemarkt plaats in de aula van het Don Bosco College. Er stonden afgelopen week acht kramen opgesteld en hier moesten de 53 leerlingen hun stellingen rond acht actuele thema’s verdedigen.

Leerkrachten gingen langs de stands om met de jongens en meiden in discussie te gaan. Daarbij werden de bevinden en presentatie beoordeeld, of men het eens was met de stellingen en een cijfer gegeven. Thema’s als Zwarte Piet, roken, euthanasie, softdrugs, sexting, abortus, gaming, gezonde voeding, anorexiamodellen, politie en mishandeling werden o.a. gepresenteerd door de 4e klas vmbo-leerlingen.