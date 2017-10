Prijzen rondgebracht van de actie Onderhoudsfonds

De jaarlijkse actie van het Onderhoudsfonds van de Vincentiuskerk heeft dit jaar in totaal ruim 54.000 euro opgebracht. Naast de bijdragen van de vaste donateurs (die elk jaar 225 euro doneren) was er de girokaartenactie in de Nivo, die door het comité “Twee Miljoen Samen Doen” werd georganiseerd.

Hiermee konden mooie prijzen gewonnen worden. Een aantal prijzen is geheel of gedeeltelijk gesponsord. De winnaars werden op de VAIOM-avond in de Jozef van zondag 15 oktober bekend gemaakt.

De prijzen zijn afgelopen week bij de winnaars thuis afgeleverd door de VAIOM-leden Cees de Wit en Kees Veerman (Poes).