Prima eerste Paradiso-concert in de Jozef

De Jozef was zaterdag jl. bijna vol met muziekliefhebbers tijdens het eerste optreden van de band Paradiso. In een nieuwe setting werd het concert gegeven met gastoptredens van Carola Smit, Edwin Zwarthoed, Tomas Race, Kevin Koning en Tom Jurriaans.

Drie sets werden gespeeld met in totaal zo’n 45 bekende nummers met een zeer uiteenlopend repertoire, dat ging van Van Morrison tot André Hazes. Na maanden repeteren kreeg de band Paradiso loon naar werken. Het werd een succesvol optreden dat naar meer smaakt.

Het enthousiasme spatte van de bühne en het publiek beleefde een mooie muziekavond. Het ligt in de bedoeling om op zaterdagavond 23 september weer een Paradiso-concert in de Jozef te geven.