Proeverij van Johan Pelk met zeer exclusieve whisky’s

In &Drinkz organiseerde Gosé Pelk zo’n beetje voor de vijftiende keer een whiskyproeverij van Slijterij/Wijnhandel Johan Pelk. Er was weer veel animo voor. &Drinkz zat deze avond helemaal vol met zo’n 60 liefhebbers. Voor de eerste keer was Wender Bos, die leraar is op de liquorristenacademie, naar Volendam gekomen om over de whisky’s en botteling ervan een en ander te vertellen. Hij had zeldzame bottelingen meegenomen die de whiskyliefhebbers konden proeven. Liefst 9 soorten whisky konden geproefd worden en zelfs een uit India. Verder een 26 jaar oude Ben Nevis en een Port Charlotte.