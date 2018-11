Pronto/Tase Woonparty druk bezocht

De showroom van Tase Wonen & Slapen aan de Julianaweg 208 leek donderdagavond wel een bazar. Voor de tweede keer werd hier de Pronto/Tase Woonparty gehouden. Er waren vijftien stands en kramen van verschillende winkels met proeverijen en leuke aanbiedingen. Deze waren zo opgesteld dat de bezoekers een rondgang maakten door de showroom. Er was twee keer een optreden van de Proppies, die nummers van hun CD “Christmas with De Proppies” zongen. De CD was ook te koop in de stand van Jan Cas Sombroek.