Publieks- en juryprijzen met Kunst Kijken in Volendam

“Kunst Kijken in Volendam” trok beide dagen honderden belangstellenden aan. De meeste kunstenaars waren tijdens de expositie zelf aanwezig en vertelden met veel plezier over hun werk en hun passie. Net als vorige jaren was aan de deelnemende kunstenaars gevraagd om een extra werk te creëren in het thema “Cultureel Erfgoed”.

De bezoekers konden hun stem hierop uitbrengen door middel van stembriefjes voor de Publieksprijs. Ook was er een prijs van de jury bestaande uit: Karel Lautenschütz, Wil Spanjer en Catharina Kemper. Zij reikten de Thema Kunst Trofee 2018 uit. Die ging naar Yvonne van Dreven met een schilderij over de Markermeerdijk. Op de 2e plaats eindigde Gerlinde Pols en op 3. Philine van der Vegte met een groot schilderij “Zuiderzeedijk bij Katwoude”. Bij het publiek was Philine eerste, op 2 eindigden de dames van de Volendammer Klederdrachtgroep en de 3e prijs was voor Siem Smit met zijn schilderij “VD52”.