PX Voetbaltoernooi als afsluiting van het seizoen

Als afsluiting van het seizoen wordt voor de leden van PX jaarlijks een voetbaltoernooi georganiseerd. De laatste jaren wordt dit groots aangepakt en is er een prima samenwerking tussen de Sport-Koepel, FC Volendam en PX. Op het hoofdveld van de FC in het Kras-stadion worden de partijen gespeeld, die elk 12 minuten duren.

Er was veel animo voor want liefst 24 teams hadden zich voor het voetbaltoernooi opgegeven, verdeeld over 6 poules, waarvan 8 damesteams in twee poules. Naast de gezelligheid werd er fanatiek om de hoogste eer gestreden. Het niveau was zeer goed te noemen.

Tijdens het toernooi was de Kras Lounge in het stadion open. Hier kon men terecht voor een drankje en hapje en de wedstrijden bekijken.