Pyjamaparty in PX voor de jeugd

Vrijdagavond vond in PX een Pyjamaparty plaats voor de jeugd vanaf 11 jaar. De Fris-Disco werd goed bezocht en Leon Smit en zijn team van begeleid(st)ers hadden weer alles uit de kast gehaald om er een topevenement van te maken.

Om 19.00 uur ging de zaal open en zo’n honderd jongens en meiden waren naar de tot discozaal omgetoverde PX gekomen. De muziek werd verzorgd door twee top-DJ’s en met spotlights werd de zaal in verschillende kleuren beschenen. Enkele ploegen waren gekleed in pyjamapak naar deze party gekomen.

Er werd volop gedanst en meegezongen met de bekende platen. In de zaal heerste tijdens deze Fris-Disco een super gezellig sfeertje. Toch had deze Pyjamaparty wat meer publiek verdiend. Aan de organisatie heeft het in ieder geval niet gelegen. Over een maand is er wéér een Fris-Disco voor de jeugd en dan wordt het een knalfeest met Carnaval.