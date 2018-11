Rapid-schaaktoernooi “Schaken op de Dijk”

Schaakvereniging Volendam organiseerde afgelopen zaterdag in Restaurant “De Groene” aan de Haven weer het jaarlijkse Rapid-schaaktoernooi “Schaken op de Dijk”. Er is elk jaar veel animo voor dit schaaktoernooi. Uit het hele land kwamen de schakers om op deze mooie locatie te schaken. Wedstrijdleider Joost Jansen kon 60 schakers inschrijven voor dit snelschaaktoernooi.

Om klokslag 10.30 uur ging het toernooi van start met “Schaken op de Dijk”. Na afloop was er voor alle deelnemers weer een visdelicatesse. Als de uitslag bekend is gemaakt krijgen de schakers, bij het verlaten van de zaal een gerookte makreel aangeboden. Dat is een leuke traditie.