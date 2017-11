Receptie van Pastoor Eric van Teijlingen in de Jozef

Afgelopen zondag vierde pastoor Eric van Teijlingen zijn 12,5-jarig priesterfeest. In de Sint Vincentiuskerk was om 9.45 uur een feestelijke Hoogmis met zang van het voltallig dames- en herenkoor St. Caecilia, waarin de jubilerende priester voorging.

Aansluitend aan de viering was er in de Jozef een receptie die druk bezocht werd. Veel parochianen en genodigden kwamen pastoor Eric van Teijlingen feliciteren met zijn koperen priesterfeest. Het was zondag dubbel feest, want zijn vader vierde die dag zijn 75-ste verjaardag.

Sinds februari is pastoor Eric van Teijlingen werkzaam als geestelijk verzorger voor het Sint Nicolaashof en de Gouwzee in Volendam, bij de Meermin in Edam en de Seevanck in Oosthuizen.