Recreatiecentrum Slobbeland is klaar voor een warme zomer

Took Jonk en Jaap Kwakman (Ballap) hadden woensdagmiddag toch wel wat meer volk verwacht op Recreatiecentrum Slobbeland. Het was mooi zonnig weer met een aangename temperatuur. Toch konden ze een paar honderd badgasten verwelkomen, die middag.

Op de speelweide is nieuw een ingegraven springkussen gerealiseerd. Ook in het kleine kinderbad zijn twee nieuwe popfiguren geplaatst voor watervermaak. De speelattracties waren volop in gebruik, er werd gevoetbald, en natuurlijk werd een verfrissende duik in het zwembad gemaakt of van de glijbaan gegleden in de Gouwzee.

Als het aan beheerder Theo Kok ligt, komen er nog veel zomerse dagen aan. Recreatiecentrum Slobbeland is er in ieder geval klaar voor.