Recreatiezaal in de Gerardusstraat officieel geopend

Zaterdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur vond er een feestelijk samenzijn plaats in de nieuwe recreatiezaal, die aangebouwd is aan de huurappartementen van “De Vooruitgang” in de Sint Gerardusstraat.

Met kermis was de eerste bijeenkomst in deze van alle gemakken voorziene zaal, zodat de omwonenden er “eentje konden nemen” op het kermisfeest. Nadat de laatste hand aan de inrichting en afwerking van de recreatieruimte waren afgerond vond zaterdag de officiële opening plaats.

Hiervoor was Cees de Wit uitgenodigd, die van 1989 tot 2010 bestuurslid was van Stichting Woning Beheer “De Vooruitgang”. Hij onthulde na een toespraak een plaquette aan de muur, waarop de mijter van Sinterklaas te zien is met de openingsdatum 16 november.