Recreëren bij het strandje van het Marinapark

Woensdagmiddag was het zonnig weer met een aangename temperatuur. Zodoende was er veel animo om op de ligweide bij het strandje van het Marinapark te recreëren. De kinderen kunnen zich er vermaken op het strand en zwemmen in de Gouwzee. De kiosk bij het strandje heeft een nieuwe beheerder, namelijk Michel Rodenburg.

Als het mooi weer is kan men in de kiosk terecht voor koffie, fris, ijs en lekkers. “Als het lekker weer is dan zijn we geopend. Eventueel plaatsen we ook windschermen, zodat de mensen in de luwte op het terras plaats kunnen nemen”, vertelde Michel.

Op deze fraaie (gratis) voorziening achter de Hoogedijk te Katwoude heeft men een schitterend uitzicht op het Markermeer.