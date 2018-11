Regen spelbreker met Sint Maarten

Zondag 11 november was het weer Sint Maarten. En dan gaan ’s avonds als het donker wordt, de kinderen zingend langs de deuren om snoep te verzamelen. Met name in de kinderrijke buurten kan men dan grote groepen jongens en meisjes met verlichte lampionnetjes zien rondlopen. Grote hoeveelheden snoep zijn ingekocht om uit te delen door de bewoners. Rond 17.30 uur, toen de eerste groepen kinderen met ouders als begeleiding de deur uit gingen voor deze Sint Maarten-traditie, begon het helaas te plenzen van de regen.