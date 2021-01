Regenbuien boven Marken

Door M. Boom werd de bijgeplaatste foto gemaakt van regenbuien boven Marken. Vanaf de dijk in Volendam was er afgelopen zaterdagmiddag dit fraaie uitzicht op het Markermeer en de wolkenpartijen erboven.

Ook waren enkele keren kleurrijke regenbogen te zien, waar menigeen foto’s van maakte. Een mooi natuurplaatje kon van de winterse plensbuien gemaakt worden. Nu is het wachten op sneeuw, want het is al zo’n tien jaar geleden dat Volendam met een pak sneeuw bedekt was.

Voor kerst- of winterse sfeerplaatjes dient al lange tijd het fotoarchief geraadpleegd te worden.