Uitzending zondag 4 maart om 19.20 uur op RTL 4

René Schilder (Pius) verrast door de Vriendenloterij

Een aantal weken geleden werd René Schilder (Pius) aangenam verrast op zijn werk door de Vriendenloterij. Een heel team, waaronder Wolter Kroes, stond met camera en al aan zijn bureau om hem op te halen en hem een onvergetelijke dag te bezorgen.

Schilder was opgegeven door de Brandwondenstichting om hem in het zonnetje te zetten voor zijn bewezen diensten. In 2017 sprak hij tijdens het Brandwonden Benefiet Gala in art hotel Spaander. Het werd een indrukwekkende speech welke uiteindelijk veel geld op bracht voor de Brandwondenstichting. Schilder doneerde die avond zelf ook een mooi bedrag aan de stichting. Later in het jaar werd hij ook gevraagd of hij het gezicht wilde zijn van de landelijke brandwondencampagne. Zoals inmiddels bekend werd het antwoord daarop ja, waardoor zijn gezicht het landelijk beeldmerk werd van de stichting.

Uit dankbaarheid van de Brandwondenstichting werd de Vriendenloteij ingeschakeld. De Vriendenloterij kiest maandelijks iemand uit die in aanmerking komt om verrast te worden. En dit maal werd dat René Schilder.

Opnames

De uitzending van Vriendenloterij zal a.s. zondag 4 maart om 19.20 uur plaatsvinden op RTL4. Bent u ook nieuwsgierig waarmee Schilder uiteindelijk werd verrast? Kijken dus...