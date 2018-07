Renovatie van “De Waterdam” in volle gang

Naast zwembad “De Waterdam” wordt door Mercuurbouw de nieuwe sporthal De Seinpaal gebouwd. Los hiervan wordt zwembad “De Waterdam” in eigen beheer geheel gerenoveerd. De voorgevel van het zwembad en de sporthal worden één geheel en er komt een gezamenlijke entree.

De receptie, kleedkamers en het horecagedeelte worden totaal vernieuwd. Binnen is zwembad “De Waterdam” nu één grote bouwput. Koortsachtig wordt er doorgewerkt om de verbouwing zo snel mogelijk gereed te krijgen. Op 1 juni begon het sloopwerk in het binnenbad. “De Waterdam” ondergaat een totale make-over. Medewerkers van tegelzetbedrijf Van Geffen zijn volop bezig met het betegelen van de drie zwembassins. Al het tegelwerk in het zwembad wordt vernieuwd. Verder komt er aan de voorkant van het zwembad een trainingscentrum, waarvan inmiddels het funderingswerk is afgerond. De planning is dat begin september (voor de kermis) de verbouwing is afgerond.