Repair Café Volendam

Elke derde dinsdag van de maand (om de maand in Edam en Volendam) van 14.00 tot 16.00 uur (m.u.v. juni, juli en augustus) staan de vrijwilligers klaar om kapotte apparaten te repareren. Afgelopen dinsdag was het al aardig druk in de bovenruimte van Noppes Kringloopwinkel aan de Julianaweg.