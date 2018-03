Restaurant Pieterman wint Gold Award “Leukste Restaurant”

Restaurant Pieterman in het Marinapark heeft ook meegedaan aan de verkiezing “Leukste Restaurant 2018”. Via Vote Company kon men op de restaurants een stem uitbrengen en er werden awards uitgereikt aan de “Leukste Restaurants” in de gemeente, provincie en van het land.

Sander van Haasteren en Bart Verzijde, de eigenaars van Restaurant Pieterman, waren er trots op dat zij de Gouden Award kregen van “Leukste Restaurant van de Gemeente Edam-Volendam”. Deze prijs werd uitgereikt aan het restaurant met de meeste stemmen en aan het restaurant met het hoogste waarderingscijfer. “Wij kregen het hoogste waarderingscijfer van de gemeente met een gemiddelde van boven de 9. Helaas grepen we net naast de verkiezing van Leukste Restaurant van de provincie en het land. Maar het is toch een mooie publieksprijs waar we best wel trots op zijn.”, vertelden Bart Verzijde en Sander van Haasteren.